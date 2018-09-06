Сборная Германии сыграла вничью с Францией в Лиге наций

Сборные Германии и Франции не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона А.

Футболист сборной Германии Марко Ройс и игрок команды Франции Н'Голо Канте

Reuters

Встреча завершилась со счётом 0:0. Германия и Франция вместе с Нидерландами входят в состав первой группы дивизиона A. Ранее защитник сборной России по футболу Георгий Джикия заявил, что не понимает формата Лиги наций УЕФА.