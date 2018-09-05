Джикия признался, что не понимает формата Лиги наций

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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия заявил, что не понимает формата Лиги наций УЕФА.
Джикия признался, что не понимает формата Лиги наций
  • ©Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Я вообще ничего не понял про Лигу наций, честно говоря. Ни кто с кем играет, ни в каких группах. Это отдельный турнир, что ли? Я далёк от этого. Понятно, что мы не решаем, какие проводить турниры. Когда говорят, с кем идти играть, мы готовимся. Сделали Лигу наций, посчитали нужным — пусть будет Лига наций. Значит, станет меньше контрольных матчей», — приводит слова игрока «Российская газета».

Он также рассказал о различиях в настрое на контрольные игры и официальные встречи.

«Я дебютировал в контрольном матче перед Кубком конфедераций против Венгрии. И для меня это было в новинку. Первая игра в сборной, поэтому настрой был такой же, как и потом с Новой Зеландией и Португалией на самом турнире, потому что мне есть что доказывать. И сейчас, если мне предстоит выйти играть за сборную, будут точно такие же ощущения, как в первых матчах», — добавил Джикия.

Ранее сборная России по футболу прилетела в Трабзон на матч с Турцией.

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