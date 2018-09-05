Джикия признался, что не понимает формата Лиги наций

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия заявил, что не понимает формата Лиги наций УЕФА.

«Я вообще ничего не понял про Лигу наций, честно говоря. Ни кто с кем играет, ни в каких группах. Это отдельный турнир, что ли? Я далёк от этого. Понятно, что мы не решаем, какие проводить турниры. Когда говорят, с кем идти играть, мы готовимся. Сделали Лигу наций, посчитали нужным — пусть будет Лига наций. Значит, станет меньше контрольных матчей», — приводит слова игрока «Российская газета».

Он также рассказал о различиях в настрое на контрольные игры и официальные встречи.

«Я дебютировал в контрольном матче перед Кубком конфедераций против Венгрии. И для меня это было в новинку. Первая игра в сборной, поэтому настрой был такой же, как и потом с Новой Зеландией и Португалией на самом турнире, потому что мне есть что доказывать. И сейчас, если мне предстоит выйти играть за сборную, будут точно такие же ощущения, как в первых матчах», — добавил Джикия.

Ранее сборная России по футболу прилетела в Трабзон на матч с Турцией.