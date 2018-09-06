Наставник сборной Турции Луческу: Черчесов — очень умный тренер

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу отметил высокий уровень организации национальной команды России, с которой его подопечным предстоит сыграть 7 сентября.

«Сборная России — очень хорошая команда. На чемпионате мира она неслучайно дошла до 1/4 финала. На турнире команда показала высочайший уровень дисциплины и организации. Мы очень серьёзно готовимся к завтрашней игре», — цитирует специалиста ТАСС.

Он также отметил множество изменений в составе россиян.

«Да, у сборной России многое поменялось, но Черчесов — очень умный тренер. К тому же форвард Артём Дзюба находится в очень хорошей форме», — добавил Луческу.

Матч Турция — Россия в рамках группового этапа Лиги наций состоится 7 сентября в Трабзоне. Начало — в 21:45 мск.

Ранее футболисты сборной России обратились к болельщикам.