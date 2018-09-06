Лебедев заявил, что готов провести поединок с Усиком в любом месте, включая Украину

Российский боксёр Денис Лебедев заявил, что готов провести поединок против абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе украинца Александра Усика в любом месте.

«Я готов поехать в любое место. Украина в том числе. Другое дело, тут и команде нужно постараться максимально поработать над безопасностью, а так — это не вопрос и не проблема», — цитирует россиянина РИА Новости.

Он также считает, что сторонам удастся договориться о проведении боя.

«Сейчас нужно пройти турка, а дальше мы идём к бою с Александром Усиком. Всё будет зависеть от техники переговоров. Нам нужно друг друга заинтересовать. Но в резолюции WBA это было сказано с самого начала: или давайте защищайте пояс, или отказывайтесь», — добавил Лебедев.

7 сентября состоится поединок между Денисом Лебедевым и Хизни Алтынкая на челябинской арене «Трактор».

Ранее в WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и Усиком.