Лебедев заявил, что готов провести поединок с Усиком в любом месте, включая Украину

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Российский боксёр Денис Лебедев заявил, что готов провести поединок против абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе украинца Александра Усика в любом месте.
Лебедев заявил, что готов провести поединок с Усиком в любом месте, включая Украину
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Я готов поехать в любое место. Украина в том числе. Другое дело, тут и команде нужно постараться максимально поработать над безопасностью, а так — это не вопрос и не проблема», — цитирует россиянина РИА Новости.

Он также считает, что сторонам удастся договориться о проведении боя.

«Сейчас нужно пройти турка, а дальше мы идём к бою с Александром Усиком. Всё будет зависеть от техники переговоров. Нам нужно друг друга заинтересовать. Но в резолюции WBA это было сказано с самого начала: или давайте защищайте пояс, или отказывайтесь», — добавил Лебедев.

7 сентября состоится поединок между Денисом Лебедевым и Хизни Алтынкая на челябинской арене «Трактор».

Ранее в WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и Усиком.

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