Тарасова считает, что мировой рекорд Трусовой на юниорском Гран-при является только разминкой
- РИА Новости
«Высокие баллы в короткой программе являются для неё только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя. Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта», — приводит слова тренера ТАСС.
При этом Тарасова считает, что в короткой программе нельзя установить полноценный мировой рекорд из-за запрета на четверные прыжки.
«На тренировке она сделала каскады лутц-тулуп и тулуп-риттбергер. После короткой программы поздравлять не принято, но завтра мы, конечно же, ждём от неё блестящего результата», — добавила Тарасова.
Ранее российская фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при.