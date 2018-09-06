Тарасова считает, что мировой рекорд Трусовой на юниорском Гран-при является только разминкой

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о мировом рекорде Александры Трусовой, который она установила в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе.
Тарасова считает, что мировой рекорд Трусовой на юниорском Гран-при является только разминкой
  • РИА Новости

«Высокие баллы в короткой программе являются для неё только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя. Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта», — приводит слова тренера ТАСС.

При этом Тарасова считает, что в короткой программе нельзя установить полноценный мировой рекорд из-за запрета на четверные прыжки.

«На тренировке она сделала каскады лутц-тулуп и тулуп-риттбергер. После короткой программы поздравлять не принято, но завтра мы, конечно же, ждём от неё блестящего результата», — добавила Тарасова.

Ранее российская фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при.

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