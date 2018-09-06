Российская фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при

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Чемпионка мира и России по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе.
Российская фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при
  • РИА Новости

Россиянка продемонстрировала результат в 74,74 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение, что установленные в фигурном катании до сезона-2018/19 мировые рекорды теперь считаются историческими, так как с нового сезона изменилась шкала оценок. Поэтому 14-летняя спортсменка является мировой рекордсменкой.

До неё наивысший балл в короткой программе набрала её соотечественница Анна Щербакова (73,18 балла).

Ранее россияне Назаров и Худайбердиева установили мировой рекорд в ритм-танце.

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