Российская фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при

Чемпионка мира и России по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе.

Россиянка продемонстрировала результат в 74,74 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение, что установленные в фигурном катании до сезона-2018/19 мировые рекорды теперь считаются историческими, так как с нового сезона изменилась шкала оценок. Поэтому 14-летняя спортсменка является мировой рекордсменкой.

До неё наивысший балл в короткой программе набрала её соотечественница Анна Щербакова (73,18 балла).

Ранее россияне Назаров и Худайбердиева установили мировой рекорд в ритм-танце.