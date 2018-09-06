Стала известна дата презентации Маркизио в «Зените»
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Как сообщается на официальном сайте «Зенита», экс-полузащитник туринского «Ювентуса» будет представлен 9 сентября на стадионе «Санкт-Петербург».
32-летний хавбек встретится с болельщиками сине-бело-голубых перед началом контрольной игры с казахстанским «Кайратом». Начало презентации запланировано на 17:40 мск.
Маркизио покинул «Ювентус», за который выступал 25 лет. В составе туринцев он семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.
Соглашение «Зенита» с футболистом, который находился в статусе свободного агента, рассчитано на два года.
Ранее эксперт оценил подписание «Зенитом» контракта с Маркизио.