В ЦСКА не рассматривают возможность проведения дерби со «Спартаком» в «Лужниках»

Короткая ссылка
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб не рассматривает возможность проведения московского дерби со «Спартаком» в «Лужниках».
В ЦСКА не рассматривают возможность проведения дерби со «Спартаком» в «Лужниках»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Это крайне сложно и маловероятно. Здесь немного другая ситуация в отличие от Лиги чемпионов по всем понятным причинам», — приводит слова гендира красно-синих «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, когда делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приедет для оценки готовности стадиона к Лиге чемпионов.

«Инспекция приедет в понедельник-вторник», — добавил Бабаев.

Домашняя арена армейского клуба «ВЭБ Арена» вмещает 30 тыс. человек, тогда как «Лужники» — 81 тыс. Московский ЦСКА сыграет в одной группе с «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».

Ранее в УЕФА подтвердили, что ЦСКА подал заявку на проведение домашних игр Лиги чемпионов в «Лужниках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить