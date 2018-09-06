В ЦСКА не рассматривают возможность проведения дерби со «Спартаком» в «Лужниках»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб не рассматривает возможность проведения московского дерби со «Спартаком» в «Лужниках».

«Это крайне сложно и маловероятно. Здесь немного другая ситуация в отличие от Лиги чемпионов по всем понятным причинам», — приводит слова гендира красно-синих «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, когда делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приедет для оценки готовности стадиона к Лиге чемпионов.

«Инспекция приедет в понедельник-вторник», — добавил Бабаев.

Домашняя арена армейского клуба «ВЭБ Арена» вмещает 30 тыс. человек, тогда как «Лужники» — 81 тыс. Московский ЦСКА сыграет в одной группе с «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».

Ранее в УЕФА подтвердили, что ЦСКА подал заявку на проведение домашних игр Лиги чемпионов в «Лужниках».