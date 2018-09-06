Лопетеги прокомментировал слова Месси о том, что «Реал» стал слабее после ухода Роналду

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Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги отреагировал на высказывание аргентинского нападающего «Барселоны» о том, что королевский клуб стал слабее после ухода португальца Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».
Лопетеги прокомментировал слова Месси о том, что «Реал» стал слабее после ухода Роналду
  • Reuters

«Я бы не сомневался в игроках «Реала». У нас всё идёт хорошо, и это только начало. До старта Лиги чемпионов ещё достаточно времени», — цитирует специалиста Onda Cero.

Он также заявил, что его подопечные постараются выиграть во всех турнирах, в которых примут участие в этом сезоне.

«В чемпионате нужно всегда быть в хорошей форме, в нём побеждает самая стабильная команда. Но мы хотим выиграть всё», — добавил Лопетеги.

Ранее сообщалось, что для Месси переход Роналду из «Реала» в «Ювентус» стал неожиданностью.

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