Для Месси переход Роналду из «Реала» в «Ювентус» стал неожиданностью

Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал трансфер португальца Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

«Честно говоря, не ожидал, что Криштиану покинет «Реал». Мадридцы многое потеряли с уходом Роналду. Я слышал об интересе к нему со стороны многих клубов, но «Ювентус» казался наименее вероятным вариантом. Я действительно удивился, но у туринцев очень хорошая команда», — приводит слова нападающего Mundo Deportivo.

Он также считает, что, несмотря на уход Роналду в «Ювентус», «Реал» всё равно будет бороться за титулы.

«В «Реале» есть и другие отличные игроки. При этом без Роналду им будет сложнее, а «Ювентус» станет явным фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов», — добавил Месси.

Ранее Месси не вошёл в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.