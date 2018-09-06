СМИ: Бывший футболист «Спартака» Таски может стать одноклубником Промеса в «Севилье»

Экс-защитник московского «Спартака» немец Сердар Таски может стать игроком испанской «Севильи».

Об этом сообщает AS.

По информации издания, Таски может присоединиться к бывшему партнёру по московскому клубу голландцу Квинси Промесу, который стал игроком испанцев в это межсезонье.

Немецкий футболист покинул «Спартак» минувшим летом по окончании контракта. За красно-белых он выступал с 2013 года, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В настоящее время является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Джон Терри может стать футболистом «Спартака».