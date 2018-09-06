Российский боксёр Алоян нацелен на победу во втором сезоне WBSS

Российский боксёр Михаил Алоян поделился ожиданиями от предстоящего поединка с действующим чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) южноафриканцем Золани Тете в рамках четвертьфинала второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

«Настрой у меня максимальный. Если уж боксировать в суперсерии и за титул чемпиона мира, то только с максимальным настроем. Выступать в WBSS — огромный престиж. Нельзя недооценивать или переоценивать соперника. Настрой только на победу», — приводит слова россиянина Федерация бокса России.

Он также заявил, что его целью является победа в турнире.

«Зачем тогда ещё участвовать? В суперсерии ты получаешь всё или ничего. Если хочешь добиться всего, хочешь славы — необходимо побеждать. Если бы я не чувствовал в себе силы победить, я бы вообще в это не ввязывался. Когда мне сказали о возможности боксировать во втором сезоне, ответил положительно. Мне уже по возрасту и опыту стоило бы участвовать. Отказывать было незачем. Я сразу согласился», — добавил Алоян.

По его мнению, формат суперсерии помогает популяризировать бокс.

Поединок между Алояном и Тете состоится 13 октября.

Ранее сообщалось, что бой Алоян — Тете в 1/4 финала WBSS пройдёт в России.