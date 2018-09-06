Директор «Крыльев Советов» заявил, что Молло подписал контракт с самарским клубом

Французский полузащитник Йоан Молло подписал соглашение с самарским футбольным клубом «Крылья Советов».

«Молло подписал контракт с «Крыльями Советов». В настоящее время улаживаются юридические формальности, полузащитнику осталось пройти медосмотр. В самое ближайшее время переход игрока будет объявлен на официальном сайте самарского клуба», — цитирует директора клуба Виталия Шашкова ТАСС.

Молло выступал за самарский коллектив с 2015 по 2017 год. После этого он также защищал цвета санкт-петербургского «Зенита».

В последнее время футболист находился в статусе свободного агента.

Как сообщалось ранее, директор «Крыльев Советов» рассчитывал, что Молло пополнит самарский клуб после решения проблем с документами.