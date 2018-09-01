Директор «Крыльев Советов» рассчитывает, что Молло пополнит самарский клуб после решения проблем с документами

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Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, что самарцы не смогли заявить французского полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами.
Директор «Крыльев Советов» рассчитывает, что Молло пополнит самарский клуб после решения проблем с документами
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«Вчера до полуночи сидели и ждали документы от агента Молло. Нам оставалось лишь нажать на кнопку «Заявить», но мы не успели этого сделать. С футболистом была договорённость: мы ему оформили визу, он должен был прилететь в Самару. Но в последний момент случились накладки. Хотя Молло и находится в статусе свободного агента, возникли проблемы с его бывшим клубом «Аль-Райан», — приводит слова функционера РИА Новости.

Он также рассказал, что в данный момент агенты пытаются получить все необходимые документы от Федерации футбола Катара.

«Если всё будет в порядке и агенты пришлют нам документы, то «Крылья Советов» заявят Молло. Самарские болельщики его любят, он прекрасно играл за команду в прошлый раз. Это хороший и качественный футболист», — добавил Шикунов.

Молло выступал за самарский коллектив с 2015 по 2017 год. После этого он также защищал цвета санкт-петербургского «Зенита».

Ранее «Крылья Советов» арендовали футболиста «Спартака».

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