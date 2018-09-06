Депутат Лебедев прокомментировал нанесение лозунга «Слава Украине» на футбольную форму украинской сборной

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Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев отреагировал на решение украинской сборной по футболу нанести на игровую форму лозунг «Слава Украине».
Депутат Лебедев прокомментировал нанесение лозунга «Слава Украине» на футбольную форму украинской сборной
  • © Андрей Павелко
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«Есть вполне определённый набор вещей, которые могут быть нанесены на форму. Это название и герб страны, фамилия и номер игрока. Никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено», — приводит слова депутата НТВ.

Он также не вспомнил примеров, чтобы на форму национальных команд когда-либо наносились лозунги.

«Считаю, что соответствующие комитеты ФИФА или УЕФА должны рассмотреть это», — заявил Лебедев.

Депутат Свищёв рассказал о своём отношении к надписи «Слава Украине» на форме украинской сборной по футболу.

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