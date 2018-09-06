Депутат Лебедев прокомментировал нанесение лозунга «Слава Украине» на футбольную форму украинской сборной
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«Есть вполне определённый набор вещей, которые могут быть нанесены на форму. Это название и герб страны, фамилия и номер игрока. Никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено», — приводит слова депутата НТВ.
Он также не вспомнил примеров, чтобы на форму национальных команд когда-либо наносились лозунги.
«Считаю, что соответствующие комитеты ФИФА или УЕФА должны рассмотреть это», — заявил Лебедев.
Депутат Свищёв рассказал о своём отношении к надписи «Слава Украине» на форме украинской сборной по футболу.