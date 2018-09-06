Чемпион Европы в составе сборной Испании по футболу Наварро объявил о завершении карьеры

Испанский защитник Фернандо Наварро объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 38-летний футболист написал в своём Twitter.

Наварро является воспитанником «Барселоны», свою профессиональную карьеру он начал именно в каталонском клубе. В дальнейшем он выступал за «Мальорку», «Севилью» и «Депортиво Ла-Корунья». В общей сложности за карьеру он провёл 507 матчей на клубном уровне и забил три гола.

Вместе с «Барселоной» он становился чемпионом Испании, выступая в «Севилье», дважды выиграл Лигу Европы и один раз — Кубок Испании.

В составе сборной Испании он провёл всего два матча, один из которых на победном для команды чемпионате Европы 2008 года.

Ранее сообщалось, что последним матчем Уэсли Снейдера за сборную Нидерландов станет контрольная игра с Перу.