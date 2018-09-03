Последним матчем Снейдера за сборную Нидерландов станет контрольная игра с Перу

Полузащитник сборной Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер сообщил, что контрольный матч с Перу станет для него последним в составе национальной команды.

«Шестого сентября я сыграю свой последний матч за сборную Нидерландов. Я много лет играл за свою страну и очень благодарен за это. Это не конец моей футбольной карьеры. Я все ещё силен и голоден до футбола», — написал Снейдер в своём Twitter.

Матч Нидерланды — Перу пройдёт 6 сентября в Амстердаме, начало — в 21:45 мск.

34-летний хавбек дебютировал в сборной в апреле 2003 года. В его активе 31 гол в 133 матчах за национальную команду, вместе с которой он завоёвывал серебро и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, а также бронзу первенства Европы 2004 года.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории сборной США по футболу объявил о завершении карьеры.