Глава ФФККР опроверг информацию СМИ об избиении 17-летней фигуристки в Москве

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков опроверг появившуюся в СМИ информацию об избиении российской фигуристки Софьи Полищук.

«Я поручил разобраться в ситуации, когда мы прочитали эту новость. По нашей информации, ничего не произошло. Софья сегодня была на тренировке, с ней всё в порядке», — приводит слова Горшкова РИА Новости.

6 сентября СМИ сообщили, что в Москве знакомый 17-летней фигуристки нанёс ей удары по лицу и пытался её задушить на почве ревности.

Полищук является бронзовым призёром финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 в танцах на льду в паре с Александром Вахновым.

Ранее Брайан Орсер рассказал, что с Евгенией Медведевой раньше не работали как со взрослой фигуристкой.