Глава ФФККР опроверг информацию СМИ об избиении 17-летней фигуристки в Москве
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- РИА Новости
«Я поручил разобраться в ситуации, когда мы прочитали эту новость. По нашей информации, ничего не произошло. Софья сегодня была на тренировке, с ней всё в порядке», — приводит слова Горшкова РИА Новости.
6 сентября СМИ сообщили, что в Москве знакомый 17-летней фигуристки нанёс ей удары по лицу и пытался её задушить на почве ревности.
Полищук является бронзовым призёром финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 в танцах на льду в паре с Александром Вахновым.
Ранее Брайан Орсер рассказал, что с Евгенией Медведевой раньше не работали как со взрослой фигуристкой.