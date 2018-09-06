Дзюба рассказал, сколько раз он «получал в нос» за свои шутки

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба ответил на вопрос, как часто он страдал из-за своего чувства юмора.

«Сколько раз получал в нос за острое чувство юмора? Не нашёлся ещё тот смельчак, который мог бы меня наказать за острый язык. Не знаю почему. Стечение обстоятельств. Во-первых, всегда могу ответить за свои слова, во-вторых, никогда не переходил грани», — приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной России.

Он отметил, что хорошее чувство юмора и умение посмеяться над самим собой — это искусство.

«Самоирония — крутая вещь. Человек любого размера может пошутить в мой адрес, и я никого не трону. Шутка — это круто. Меня невозможно как-то покарать за мои слова, без шансов», — добавил футболист.

Ранее Станислав Черчесов высказался о назначении Дзюбы капитаном сборной России по футболу.