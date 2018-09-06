Черчесов высказался о назначении Дзюбы капитаном сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о назначении нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюба капитаном национальной команды.

«Это вытекало из логики. Игоря Акинфеева нет, Фёдора Смолова нет. Сергей Игнашевич и Александр Самедов больше не играют в сборной. Артём — наш самый опытный футболист, заслуженно будет выводить команду на предстоящий матч», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Матч Турция — Россия в рамках группового этапа Лиги Наций состоится 7 сентября в Трабзоне. Начало — в 21:45 мск.

Ранее Черчесов заявил, что матчем с Турцией сборная России открывает новую эру.