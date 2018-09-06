Черчесов высказался о назначении Дзюбы капитаном сборной России по футболу
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- РИА Новости
«Это вытекало из логики. Игоря Акинфеева нет, Фёдора Смолова нет. Сергей Игнашевич и Александр Самедов больше не играют в сборной. Артём — наш самый опытный футболист, заслуженно будет выводить команду на предстоящий матч», — приводит слова Черчесова ТАСС.
Матч Турция — Россия в рамках группового этапа Лиги Наций состоится 7 сентября в Трабзоне. Начало — в 21:45 мск.
Ранее Черчесов заявил, что матчем с Турцией сборная России открывает новую эру.