СМИ: «Бенфику» могут на три года отстранить от еврокубков из-за коррупции в руководстве клуба

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Португальский футбольный клуб «Бенфика» может быть на три года отстранён от участия в еврокубковых турнирах из-за коррупции в руководстве команды.
СМИ: «Бенфику» могут на три года отстранить от еврокубков из-за коррупции в руководстве клуба
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  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun, в адрес «Бенфики» уже выдвинуты обвинения по 30 случаям коррупции, лжесвидетельства и финансовых махинаций. Сторона обвинения требует отстранить клуб от участия во всех турнирах, в том числе и в еврокубках, на срок от шести месяцев до трёх лет.

Отмечается, что дисциплинарный комитет Португальской футбольной федерации уже инициировал собственное расследование по данным обвинениям в адрес 35-кратного чемпиона страны.

В нынешнем сезоне «Бенфика» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с «Баварией», «Аяксом» и АЕК.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент ФИФА приговорён к девяти годам лишения свободы.

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