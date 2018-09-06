Тренер считает, что Макгрегор не завершит карьеру после боя с Нурмагомедовым

Оуэн Родди, тренер ирландского бойца Конора Макгрегора, считает, что его подопечный не закончит карьеру после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Не знаю, завершит ли Конор карьеру после боя с Хабибом. Думаю, что нет. Макгрегор психологически не поменялся. Я не знаю, планирует ли он уходить. Если Конору предложат хороший бой, то он примет предложение. Сейчас мы полностью сконцентрированы на Нурмагомедове», — приводит слова Родди MMA Fighting.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за пояс легковесов состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее отец Флойда Мейвезера сообщил о ведении переговоров насчёт второго боя между его сыном и Макгрегором.