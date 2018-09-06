Черноусов стал серебряным призёром ЧМ в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров

Российский спортсмен Артём Черноусов стал серебряным призёром чемпионата мира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В финале соревнований Черноусов показал одинаковый результат с южнокорейским стрелком Чин Джон О — 241,5. Между ними была устроена перестрелка, в которой россиянин уступил и в итоге занял второе место.

Бронзовую медаль выиграл ещё один представитель Южной Кореи, Ли Дэ Мён (220,6).

Черноусов также завоевал для России квоту на участие в этой дисциплине в летних Олимпийских играх 2020 года.

Ранее россиянки стали бронзовыми призёрами ЧМ в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.