Черноусов стал серебряным призёром ЧМ в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров

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Российский спортсмен Артём Черноусов стал серебряным призёром чемпионата мира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Черноусов стал серебряным призёром ЧМ в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров
  • РИА Новости

В финале соревнований Черноусов показал одинаковый результат с южнокорейским стрелком Чин Джон О — 241,5. Между ними была устроена перестрелка, в которой россиянин уступил и в итоге занял второе место.

Бронзовую медаль выиграл ещё один представитель Южной Кореи, Ли Дэ Мён (220,6).

Черноусов также завоевал для России квоту на участие в этой дисциплине в летних Олимпийских играх 2020 года. 

Ранее россиянки стали бронзовыми призёрами ЧМ в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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