Велогонщик Страхов подписал полноценный контракт с Katusha-Alpecin

Российский велогонщик Дмитрий Страхов подписал контракт со швейцарской командой Katusha-Alpecin.

«Страхов хорошо проявил себя в тех гонках, в которых выступал в качестве стажёра. Он хорошо интегрировался в команду. Мы приняли решение подписать с ним контракт на два года», — приводит РИА Новости слова генерального менеджера команды Жозе Азаведу.

23-летний Страхов выступал за Katusha-Alpecin в качестве стажёра с 1 августа.

Ранее стало известно, что победители «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» пропустят чемпионат мира по шоссейным велогонкам.