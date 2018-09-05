Победители «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» пропустят чемпионат мира по шоссейным велогонкам

Победители «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» Крис Фрум и Томас Герайнт пропустят чемпионат мира по шоссейным велогонкам.

Об этом сообщает Cycling News со ссылкой на спортивного директора команды Team Sky, за которую выступают оба гонщика, Скотта Ланкастера.

«Фрум и Герайнт закончат свои сезоны на туре Британии. Это будет идеальным финишем. Может, и не обязательно по их спортивной форме. Но им будет легче морально и психологически начать следующий год на высоком уровне», — заявил Ланкастер.

В этом сезоне Крис Фрум стал победителем многодневки «Джиро д’Италия», а Томас Герайнт выиграл «Тур де Франс».

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам пройдёт в австрийском Инсбруке с 22 по 30 сентября.

Ранее белорусского велосипедиста отстранили за применение допинга.