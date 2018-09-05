Белорусского велосипедиста отстранили за применение допинга
- ©pixabay.com
Об этом сообщает официальный сайт команды.
Международный союз велосипедистов известил Bahrain-Merida, что в крови спортсмена был обнаружен запрещённый препарат эритропоэтин. После этого белорус был отстранён командой от соревнований.
«Эта новость невероятно расстроила нас. Такое поведение неприемлемо в нашей команде, и к пилоту будут применены соответствующие санкции. Мы очень строги в вопросах нарушений наших внутренних правил по здоровью», — заявил генеральный менеджер команды Брент Коупленд.
Соглашение бахрейнского коллектива с Сивцовым, которое истекает в декабре 2018 года, не будет продлено.
Ранее сообщалось, что легкоатлетка Абакумова дисквалифицирована на четыре года за допинг и лишена золота ЧМ-2011.