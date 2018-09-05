Легкоатлетка Абакумова дисквалифицирована на четыре года за допинг и лишена золота ЧМ-2011

Российская легкоатлетка Мария Абакумова получила четырёхгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Абакумова также лишилась золота чемпионата мира 2011 года в метании копья, золота Кубка Европы и золота Континентального кубка, сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Результаты российской легкоатлетки аннулированы в период с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева приняла наказание в виде двухгодичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки проб с ОИ-2008 в Пекине.