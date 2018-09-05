Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Лебедева приняла двухгодичную дисквалификацию за допинг

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева приняла наказание в виде двухгодичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки проб с ОИ-2008 в Пекине.

Срок дисквалификации Лебедевой, которая давно завершила карьеру, берёт отсчёт с 12 сентября 2016 года, сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Также аннулированы результаты россиянки в период с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции легкоатлеток Марии Абакумовой и Татьяны Лебедевой на решение аннулировать их результаты на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил.