Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Лебедева приняла двухгодичную дисквалификацию за допинг

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Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева приняла наказание в виде двухгодичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки проб с ОИ-2008 в Пекине.
Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Лебедева приняла двухгодичную дисквалификацию за допинг
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Срок дисквалификации Лебедевой, которая давно завершила карьеру, берёт отсчёт с 12 сентября 2016 года, сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Также аннулированы результаты россиянки в период с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции легкоатлеток Марии Абакумовой и Татьяны Лебедевой на решение аннулировать их результаты на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил.

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