Суарес заявил, что три подряд победы «Реала» в ЛЧ раздражают игроков «Барселоны»

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что игроков каталонской команды раздражают три подряд победы мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Ситуация с Лигой чемпионов для «Барселоны» невыносима. Мы завоевали так много титулов в Испании, однако «Реал» победил в трёх ЛЧ подряд. Это исторический момент, и это то, что нас раздражает», — приводит слова Суареса Football Espana.

Как он отметил, Лига чемпионов — непростой турнир, который необходимо выигрывать командными усилиями, а не надеяться, что Лионель Месси всё сделает сам.

«Несмотря на его талант, он нуждается в нашей помощи. Месси более мотивирован, нежели когда-либо. Теперь, когда он наш капитан, он хочет поднимать трофеи», — добавил уругваец.

Последняя на данный момент победа «Барселоны» в ЛЧ датирована 2015 годом. После этого «Реал» трижды подряд завоевал главный еврокубковый трофей.

На групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» сыграет с лондонским «Тоттенхэм Хотспур», голландским ПСВ и миланским «Интером».

Ранее в УЕФА подтвердили, что ЦСКА подал заявку на проведение домашних игр Лиги чемпионов в «Лужниках».