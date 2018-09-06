Суарес заявил, что три подряд победы «Реала» в ЛЧ раздражают игроков «Барселоны»
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«Ситуация с Лигой чемпионов для «Барселоны» невыносима. Мы завоевали так много титулов в Испании, однако «Реал» победил в трёх ЛЧ подряд. Это исторический момент, и это то, что нас раздражает», — приводит слова Суареса Football Espana.
Как он отметил, Лига чемпионов — непростой турнир, который необходимо выигрывать командными усилиями, а не надеяться, что Лионель Месси всё сделает сам.
«Несмотря на его талант, он нуждается в нашей помощи. Месси более мотивирован, нежели когда-либо. Теперь, когда он наш капитан, он хочет поднимать трофеи», — добавил уругваец.
Последняя на данный момент победа «Барселоны» в ЛЧ датирована 2015 годом. После этого «Реал» трижды подряд завоевал главный еврокубковый трофей.
На групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» сыграет с лондонским «Тоттенхэм Хотспур», голландским ПСВ и миланским «Интером».
Ранее в УЕФА подтвердили, что ЦСКА подал заявку на проведение домашних игр Лиги чемпионов в «Лужниках».