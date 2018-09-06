Мертезакер заявил, что слова Озила о расизме в сборной Германии удивили его

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Пер Мертезакер прокомментировал слова своего бывшего одноклубника и партнёра по национальной команде Месута Озила о расизме с немецкой сборной.

«Никогда не сталкивался с расизмом либо дискриминацией в сборной Германии, потому заявления Озила удивили меня. Мы с Месутом годами были вместе в сборной, бременском «Вердере», «Арсенале». Ни с кем другим я не играл так часто. У нас были особенные отношения, и, как бы мы ни отличались, мы всегда были важны друг для друга. То, что произошло сейчас с ним, меня огорчает», — приводит слова Мертезакера Bild.

На ЧМ-2018 в России немецкая сборная впервые в истории не смогла выйти в плей-офф. Она заняла последнее место в группе F, проиграв командам Мексики и Южной Кореи и одержав победу над Швецией.

22 июля Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии из-за «расистского отношения».

Ранее сообщалось, что Томас Мюллер опроверг сообщения о расколе по этническому признаку в сборной Германии по футболу.