Мюллер опроверг сообщения о расколе по этническому признаку в сборной Германии по футболу
- Reuters
«Я отрицаю, что был какой-либо раскол. Понимаю, что в отсутствие результата всегда что-то ищут, но не всегда успешно», — приводит слова Мюллера ТАСС.
По информации СМИ, во время ЧМ-2018 игроки сборной Германии разделились на два лагеря, высмеивали образ жизни и привычки друг друга, используя при этом стереотипные прозвища, связанные с национальными признаками.
Ранее Ангела Меркель прокомментировала слова футболиста Месута Озила о дискриминации мигрантов в Германии.