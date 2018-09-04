Мюллер опроверг сообщения о расколе по этническому признаку в сборной Германии по футболу

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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер опроверг информацию СМИ, согласно которой в национальной команде во время чемпионата мира 2018 года был раскол на конфликтующие группировки по этническому признаку.
Мюллер опроверг сообщения о расколе по этническому признаку в сборной Германии по футболу
  • Reuters

«Я отрицаю, что был какой-либо раскол. Понимаю, что в отсутствие результата всегда что-то ищут, но не всегда успешно», — приводит слова Мюллера ТАСС.

По информации СМИ, во время ЧМ-2018 игроки сборной Германии разделились на два лагеря, высмеивали образ жизни и привычки друг друга, используя при этом стереотипные прозвища, связанные с национальными признаками.

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