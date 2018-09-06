Победительница «Ролан Гаррос» 2010 года Скьявоне объявила о завершении карьеры

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне объявила о завершении спортивной карьеры.

О таком решении 38-летней спортсменки сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Для меня это очень важный момент в жизни. Я пришла к решению попрощаться с теннисом. Когда мне было 18 лет, у меня было две мечты: выиграть «Ролан Гаррос» и войти в первую десятку мирового рейтинга. И я их осуществила, поэтому я очень рада и счастлива», — заявила итальянка.

Скьявоне является победительницей восьми турниров WTA в женском одиночном разряде, а также победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису 2010 года. Её наивысшей позицией в рейтинге WTA является четвёртое место.

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