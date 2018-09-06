Победительница «Ролан Гаррос» 2010 года Скьявоне объявила о завершении карьеры

Короткая ссылка
Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне объявила о завершении спортивной карьеры.
Победительница «Ролан Гаррос» 2010 года Скьявоне объявила о завершении карьеры
  • © Reuters

О таком решении 38-летней спортсменки сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Для меня это очень важный момент в жизни. Я пришла к решению попрощаться с теннисом. Когда мне было 18 лет, у меня было две мечты: выиграть «Ролан Гаррос» и войти в первую десятку мирового рейтинга. И я их осуществила, поэтому я очень рада и счастлива», — заявила итальянка.

Скьявоне является победительницей восьми турниров WTA в женском одиночном разряде, а также победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису 2010 года. Её наивысшей позицией в рейтинге WTA является четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова примет участие в Кубке Кремля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить