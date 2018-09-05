Легкоатлетка Абакумова признала вину в применении допинга

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что российская метательница копья Мария Абакумова призналась в применении допинга.
Легкоатлетка Абакумова признала вину в применении допинга
  • РИА Новости

«Я подтверждаю, что Абакумова дисквалифицирована на четыре года. Мы знали, что идут дела в CAS. У неё также были повторные проверки проб. Она подписала признание, и вчера ночью в федерацию пришло письмо о дисквалификации», — цитирует президента федерации РИА Новости.

Он также заявил, что у федерации нет вопросов к Спортивному арбитражному суду (CAS).

«Есть результаты тестов, есть положительная допинг-проба, есть признание атлета», — заключил Шляхтин.

Результаты российской легкоатлетки аннулированы в период с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Абакумова дисквалифицирована на четыре года за допинг и лишена золота ЧМ-2011.

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