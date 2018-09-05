Глава СБР прокомментировал обвинения в допинговых нарушениях российских биатлонистов

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил в адрес четырёх российских биатлонистов.
Глава СБР прокомментировал обвинения в допинговых нарушениях российских биатлонистов
  • РИА Новости

«Да, чуть подпортили воздух», — приводит слова Драчёва «Команда России».

Он также отметил, что вопрос о санкциях не будет подниматься на ближайшем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

«Этого не будет в повестке, поскольку решение по четырём недавним случаям ещё не вынесено. Спортсмены могут защищаться, так что сейчас только первая стадия длительного процесса», — заключил Драчёв.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что оптимистично настроен в преддверии конгресса IBU, на котором решится вопрос восстановления статуса российской организации.

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