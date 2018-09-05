Драчёв оптимистично настроен в вопросе восстановления статуса СБР
- РИА Новости
«Вообще никакого волнения! Почему оно должно быть? Всё получится наилучшим образом. Насколько это только может быть. Всё будет хорошо», — приводит слова Драчёва «Команда России».
Он отметил, что это больше оптимизм, чем уверенность в решении IBU. Конгресс IBU пройдёт в хорватском городе Порече с 5 по 9 сентября.
Ранее первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил, что согласно установленным правилам не вправе комментировать информацию о допинговых разбирательствах вокруг четырёх российских биатлонистов.