Драчёв оптимистично настроен в вопросе восстановления статуса СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оптимистично настроен в преддверии конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), на котором решится вопрос восстановления статуса российской организации.

«Вообще никакого волнения! Почему оно должно быть? Всё получится наилучшим образом. Насколько это только может быть. Всё будет хорошо», — приводит слова Драчёва «Команда России».

Он отметил, что это больше оптимизм, чем уверенность в решении IBU. Конгресс IBU пройдёт в хорватском городе Порече с 5 по 9 сентября.

Ранее первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил, что согласно установленным правилам не вправе комментировать информацию о допинговых разбирательствах вокруг четырёх российских биатлонистов.