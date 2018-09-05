В сборной Испании по футболу запретили пользоваться телефонами во время приёма пищи

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Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике решил ужесточить порядки в национальной команде.
В сборной Испании по футболу запретили пользоваться телефонами во время приёма пищи
  • Reuters

Игрокам теперь запрещено покидать расположение команды. До этого футболисты могли провести свободное время с семьёй или друзьями. Луис Энрике также распорядился сдавать телефоны перед приёмами пищи, чтобы игроки спокойно разговаривали друг с другом, сообщает Marca.

Тренер также запретил испанским игрокам отлучаться в Мадрид в перерывах между матчами.

Ранее главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв ввёл комендантский час для игроков своей команды.

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