Легкоатлетка Лебедева объяснила, почему перестала судиться по поводу своей дисквалификации за допинг

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала, почему приняла решение согласиться на двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Я судилась до последнего и с Международным олимпийским комитетом (МОК), и со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Но и по собственному, и по чужому опыту поняла, что в сложившейся ситуации продолжать судиться бессмысленно, это просто потеря времени, нервов и денег. Нас там просто не слышат», — цитирует Лебедеву РИА Новости.

Дисквалификация завершившей карьеру Лебедевой завершится 12 сентября.

Ранее Лебедева приняла наказание в виде двухгодичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки проб с ОИ-2008 в Пекине.