Легкоатлетка Лебедева объяснила, почему перестала судиться по поводу своей дисквалификации за допинг
- РИА Новости
«Я судилась до последнего и с Международным олимпийским комитетом (МОК), и со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Но и по собственному, и по чужому опыту поняла, что в сложившейся ситуации продолжать судиться бессмысленно, это просто потеря времени, нервов и денег. Нас там просто не слышат», — цитирует Лебедеву РИА Новости.
Дисквалификация завершившей карьеру Лебедевой завершится 12 сентября.
Ранее Лебедева приняла наказание в виде двухгодичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки проб с ОИ-2008 в Пекине.