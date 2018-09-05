Легкоатлетка Лебедева объяснила, почему перестала судиться по поводу своей дисквалификации за допинг

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Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала, почему приняла решение согласиться на двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Легкоатлетка Лебедева объяснила, почему перестала судиться по поводу своей дисквалификации за допинг
  • РИА Новости

«Я судилась до последнего и с Международным олимпийским комитетом (МОК), и со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Но и по собственному, и по чужому опыту поняла, что в сложившейся ситуации продолжать судиться бессмысленно, это просто потеря времени, нервов и денег. Нас там просто не слышат», — цитирует Лебедеву РИА Новости.

Дисквалификация завершившей карьеру Лебедевой завершится 12 сентября. 

Ранее Лебедева приняла наказание в виде двухгодичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки проб с ОИ-2008 в Пекине.

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