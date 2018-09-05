Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу после скандала на ЧМ-2018

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Селекционер киевского «Динамо» и бывший игрок сборной Хорватии по футболу Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб национальной команды.
Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу после скандала на ЧМ-2018
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«Работа Вукоевича по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в свой тренерский штаб! Президент «Динамо» Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен», — написал в Facebook журналист Андрей Шахов.

Вукоевич был выведен из состава сборной Хорватии на чемпионате мира после публикации видео, где он и защитник Домагой Вида скандировали «Слава Украине» после победы в четвертьфинале над Россией. Ранее министр спорта Украины призвал сборные по всем видам спорта нанести на форму лозунг «Слава Украине».

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