Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу после скандала на ЧМ-2018

Селекционер киевского «Динамо» и бывший игрок сборной Хорватии по футболу Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб национальной команды.

«Работа Вукоевича по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в свой тренерский штаб! Президент «Динамо» Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен», — написал в Facebook журналист Андрей Шахов.

Вукоевич был выведен из состава сборной Хорватии на чемпионате мира после публикации видео, где он и защитник Домагой Вида скандировали «Слава Украине» после победы в четвертьфинале над Россией. Ранее министр спорта Украины призвал сборные по всем видам спорта нанести на форму лозунг «Слава Украине».