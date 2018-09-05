Серена Уильямс оценила важность победы над Плишковой в четвертьфинале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс оценила важность победы над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале Открытого чемпионата США — US Open.

«Эта победа — большой шаг вперёд для меня. Шокирована, что впервые в этом году обыграла соперницу из топ-10», — приводит слова Уильямс пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннисистка отметила хорошую игру на предваряющем US Open турнире в Цинциннати и заявила, что сейчас, когда она получает необходимую практику, всё могло сложиться по-другому.

«Я чувствую, что наконец могу играть на уровне, который позволяет на равных соревноваться с потрясающими теннисистками из первой десятки», — заключила Уильямс.

Ранее американка Серена Уильямс пробилась в полуфинал US Open.