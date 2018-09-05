Серена Уильямс оценила важность победы над Плишковой в четвертьфинале US Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс оценила важность победы над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале Открытого чемпионата США — US Open.
Серена Уильямс оценила важность победы над Плишковой в четвертьфинале US Open
  • Reuters
  • © Robert Deutsch-USA TODAY Sports

«Эта победа — большой шаг вперёд для меня. Шокирована, что впервые в этом году обыграла соперницу из топ-10», — приводит слова Уильямс пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннисистка отметила хорошую игру на предваряющем US Open турнире в Цинциннати и заявила, что сейчас, когда она получает необходимую практику, всё могло сложиться по-другому.

«Я чувствую, что наконец могу играть на уровне, который позволяет на равных соревноваться с потрясающими теннисистками из первой десятки», — заключила Уильямс. 

Ранее американка Серена Уильямс пробилась в полуфинал US Open.

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