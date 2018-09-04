Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии по футболу

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Аргентинский специалист Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии по футболу.

Как сообщает пресс-служба Колумбийской федерации футбола (FCF), 69-летний специалист сам стал инициатором завершения работы в сборной.

Пекерман возглавлял национальную команду Колумбии с 2012 года. Под его руководством сборная провела 78 матчей, в которых одержала 43 победы, потерпела 18 поражений и 17 раз сыграла вничью. Португалец дважды выводил сборную на чемпионаты мира. В 2014 году команда дошла до четвертьфинала, а в 2018-м завершила выступление на стадии 1/8 финала.

Ранее Хулен Лопетеги заявил, что не жалеет об увольнении из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018.

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