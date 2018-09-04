Романцев считает, что руководство «Спартака» готовилось к продаже Промеса

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал переход голландского хавбека Квинси Промеса из московского клуба в испанскую «Севилью».

«С одной стороны, такой футболист всегда пригодится. Он может решить исход матча. С другой — разговоры, что его хотят, появились чуть ли не на следующий год после приезда в Россию. Поэтому руководство «Спартака» готовилось», — приводит слова Романцева Sport24.

Он отметил, что раз «Спартак» продал Промеса, то был готов к этому.

«Какие-то перемены и перестановки произойдут, кого-то из дубля подтянут», — добавил специалист.

31 августа Промес, с 2014 года выступавший за «Спартак», перешёл в испанскую «Севилью».

Ранее сообщалось, что «Севилья» проиграла «Бетису» в дебютном матче Промеса в чемпионате Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить