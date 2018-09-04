Романцев считает, что руководство «Спартака» готовилось к продаже Промеса
«С одной стороны, такой футболист всегда пригодится. Он может решить исход матча. С другой — разговоры, что его хотят, появились чуть ли не на следующий год после приезда в Россию. Поэтому руководство «Спартака» готовилось», — приводит слова Романцева Sport24.
Он отметил, что раз «Спартак» продал Промеса, то был готов к этому.
«Какие-то перемены и перестановки произойдут, кого-то из дубля подтянут», — добавил специалист.
31 августа Промес, с 2014 года выступавший за «Спартак», перешёл в испанскую «Севилью».
Ранее сообщалось, что «Севилья» проиграла «Бетису» в дебютном матче Промеса в чемпионате Испании.