«Црвена Звезда» предоставит дополнительную защиту Шакири из-за его жеста на ЧМ-2018

Короткая ссылка
Директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Тержич сообщил, что клуб намерен предоставить дополнительную защиту хавбеку «Ливерпуля» Джердану Шакири во время его приезда на матч Лиги чемпионов в Белград.
«Црвена Звезда» предоставит дополнительную защиту Шакири из-за его жеста на ЧМ-2018
  • Reuters

«Лично я не могу представить, чтобы за «Црвену Звезду» играл албанец. Думаю, Шакири будет под невероятным психологическим давлением, ведь он знает, куда едет», — приводит слова Тержича The Sun.

Он отметил, что «Црвена Зведа» как футбольный клуб одинаково относится ко всем своим соперникам.

«Мы должны сделать всё, чтобы Шакири чувствовал, что приехал играть в футбол. Его защита — наша работа, мы должны быть хорошими хозяевами», — добавил функционер.

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Сербией Шакири и его партнёр по сборной Швейцарии Гранит Джака отпраздновали голы, демонстрируя скрещённые руки. Данные жесты были расценены как отсылка к албанскому флагу, поскольку оба игрока — этнические косовары. Впоследствии они были оштрафованы.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Ливерпулем» пройдёт в Белграде 6 ноября.

Ранее сообщалось, что футболист «Арсенала» может быть оштрафован за празднование гола в матче АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить