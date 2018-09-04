«Црвена Звезда» предоставит дополнительную защиту Шакири из-за его жеста на ЧМ-2018

Директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Тержич сообщил, что клуб намерен предоставить дополнительную защиту хавбеку «Ливерпуля» Джердану Шакири во время его приезда на матч Лиги чемпионов в Белград.

«Лично я не могу представить, чтобы за «Црвену Звезду» играл албанец. Думаю, Шакири будет под невероятным психологическим давлением, ведь он знает, куда едет», — приводит слова Тержича The Sun.

Он отметил, что «Црвена Зведа» как футбольный клуб одинаково относится ко всем своим соперникам.

«Мы должны сделать всё, чтобы Шакири чувствовал, что приехал играть в футбол. Его защита — наша работа, мы должны быть хорошими хозяевами», — добавил функционер.

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Сербией Шакири и его партнёр по сборной Швейцарии Гранит Джака отпраздновали голы, демонстрируя скрещённые руки. Данные жесты были расценены как отсылка к албанскому флагу, поскольку оба игрока — этнические косовары. Впоследствии они были оштрафованы.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Ливерпулем» пройдёт в Белграде 6 ноября.

Ранее сообщалось, что футболист «Арсенала» может быть оштрафован за празднование гола в матче АПЛ.