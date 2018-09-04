Спортивный директор «Зенита» рассказал подробности переговоров с Маркизио

Короткая ссылка
Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как проходили переговоры с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.
Спортивный директор «Зенита» рассказал подробности переговоров с Маркизио
  • ©Giuseppe Maffia
  • globallookpress.com

«Переговоры длились где-то около недели, Клаудио с самого начала был очень заинтересован в переходе в «Зенит». Конечно, он знал про клуб до своего прихода, так как «Зенит» — это очень известный клуб во всём мире», — приводит слова Рибалты ТАСС.

Он отметил, что перед подписанием контракта Маркизио также советовался с бывшим игроком «Зенита» Доменико Кришито, который дал свои положительные отзывы.

«Маркизио хочет продолжать выигрывать, бороться за завоевание титулов, потому что в «Ювентусе» он привык выигрывать. Для него это очень важно — соревноваться, чтобы победить», — добавил функционер.

3 сентября было объявлено о подписании соглашения между Маркизио и «Зенитом».

Ранее Фабио Капелло выразил уверенность, что Маркизио добьётся успеха в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить