Спортивный директор «Зенита» рассказал подробности переговоров с Маркизио

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как проходили переговоры с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.

«Переговоры длились где-то около недели, Клаудио с самого начала был очень заинтересован в переходе в «Зенит». Конечно, он знал про клуб до своего прихода, так как «Зенит» — это очень известный клуб во всём мире», — приводит слова Рибалты ТАСС.

Он отметил, что перед подписанием контракта Маркизио также советовался с бывшим игроком «Зенита» Доменико Кришито, который дал свои положительные отзывы.

«Маркизио хочет продолжать выигрывать, бороться за завоевание титулов, потому что в «Ювентусе» он привык выигрывать. Для него это очень важно — соревноваться, чтобы победить», — добавил функционер.

3 сентября было объявлено о подписании соглашения между Маркизио и «Зенитом».

Ранее Фабио Капелло выразил уверенность, что Маркизио добьётся успеха в «Зените».