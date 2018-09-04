Капелло уверен, что Маркизио добьётся успеха в «Зените»

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал переход полузащитника Клаудио Маркизио в санкт-петербургский «Зенит».
Капелло уверен, что Маркизио добьётся успеха в «Зените»
  • ©Brooks Von Arx
  • globallookpress.com

«Маркизио был очень важным игроком для «Ювентуса», и я думаю, что он будет таковым и для «Зенита». Он добьётся там успеха. Будет играть в стартовом составе в центре полузащиты — перед четвёркой защитников», — приводит слова Капелло «Спорт-Экспресс».

Маркизио играл под руководством Капелло в «Ювентусе» в сезоне-2005/06.

17 августа хавбек по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «бьянконери», а 3 сентября было объявлено о подписании соглашения с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом в РПЛ.

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