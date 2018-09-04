Эксперт прокомментировал переход экс-футболиста «Ювентуса» Маркизио в «Зенит»
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«Оценивать его мы будем, когда он выйдет на арену «Санкт-Петербург» и своей игрой доставит удовольствие нашим болельщикам, зрителям», — заявил эксперт.
Стрепетов выразил надежду, что Маркизио своей игрой поможет выйти на новый уровень и другим футболистам «Зенита».
Ранее Маркизио записал своё первое видеообращение к болельщикам «Зенита».
Также тренер Равиль Сабитов в беседе с НСН оценил рекордный подъём сборной России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).