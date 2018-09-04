Александр Емельяненко объяснил, почему отказался общаться с прессой после боя с Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, почему отказался общаться с представителями СМИ после боя с американцем Тони Джонсоном в рамках турнира WFCA 50 в Москве.

«Не успел воды попить, сполоснуться, а мне уже вопросы давай задавать... У прессы, такое ощущение, нет задачи наладить нормальное общение с человеком. Она хочет бежать впереди планеты всей с камерой и микрофоном, кричать «О-о-о, сенсация!», без разницы, что произошло», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что российская пресса очень назойливая и докучливая, потому он начал делать акцент на свои соцсети, чтобы все желающие могли получать информацию оттуда.

«В последнее время у меня вообще нет желания общаться с прессой», — добавил боец.

Ранее Емельяненко рассказал о состоянии здоровья после боя с Джонсоном.