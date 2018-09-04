Александр Емельяненко рассказал о состоянии здоровья после боя с Джонсоном

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своём состоянии здоровья после боя с американцем Тони Джонсоном в рамках турнира WFCA 50 в Москве.
Александр Емельяненко рассказал о состоянии здоровья после боя с Джонсоном
  • РИА Новости

«Всё зажило. Приступил к тренировкам. Но пока непонятно, когда и с кем будет следующий бой. Никаких серьёзных травм нет. Сделали МРТ — с головой всё в порядке. Было пару рассечений, и, чтобы они быстрее зажили, поехал в больницу, наложил швы и быстро восстановился», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Бой Емельяненко и Джонсона состоялся 19 августа в рамках турнира WFCA 50 в Москве. После трёх раундов была зафиксирована ничья. Врачи диагностировали у российского спортсмена гематомы и ушибы.

Ранее UFC назвал всех участников первого в истории турнира в России.

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