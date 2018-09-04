Итальянский велогонщик Вивиани выиграл десятый этап «Вуэльты», Закарин — 107-й

Итальянец Элиа Вивиани, выступающий за Quick-Step Floors, одержал победу на десятом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

Вивиани преодолел дистанцию в 177 км между городами Саламанка и Фермоселье за 4 часа 8 минут 8 секунд.

Вторым финишировал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Тройку замкнул итальянский велогонщик Джакомо Ниццоло, выступающий за Trek-Segafredo.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Павел Кочетков завершил этап 100-м. Его партнёр по команде Ильнур Закарин занял 107-е место. Ещё один представитель России Павел Сиваков из Sky финишировал 132-м.

В генеральной классификации лидерство сохранил британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott — 41 час 3 минуты. Вторым остался испанец Алехандро Вальверде из Movistar, а третьим — его напарник по команде колумбиец Наиро Кинтана.

В общем зачёте Закарин занимает 34-е место с отставанием от лидера в 13 минут 26 секунд. Кочетков — 41-й, а Сиваков — 110-й.

Ранее сообщалось, что Бэн Кинг выиграл девятый этап «Вуэльты».