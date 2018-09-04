Итальянский велогонщик Вивиани выиграл десятый этап «Вуэльты», Закарин — 107-й

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Итальянец Элиа Вивиани, выступающий за Quick-Step Floors, одержал победу на десятом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Итальянский велогонщик Вивиани выиграл десятый этап «Вуэльты», Закарин — 107-й
  • ©Daniel Bockwoldt
  • globallookpress.com

Вивиани преодолел дистанцию в 177 км между городами Саламанка и Фермоселье за 4 часа 8 минут 8 секунд. 

Вторым финишировал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Тройку замкнул итальянский велогонщик Джакомо Ниццоло, выступающий за Trek-Segafredo.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Павел Кочетков завершил этап 100-м. Его партнёр по команде Ильнур Закарин занял 107-е место. Ещё один представитель России Павел Сиваков из Sky финишировал 132-м. 

В генеральной классификации лидерство сохранил британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott — 41 час 3 минуты. Вторым остался испанец Алехандро Вальверде из Movistar, а третьим — его напарник по команде колумбиец Наиро Кинтана. 

В общем зачёте Закарин занимает 34-е место с отставанием от лидера в 13 минут 26 секунд. Кочетков — 41-й, а Сиваков — 110-й.

Ранее сообщалось, что Бэн Кинг выиграл девятый этап «Вуэльты».

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