Американский велогонщик Кинг выиграл девятый этап «Вуэльты»

Американец Бэн Кинг, выступающий за Dimension Data, одержал победу на девятом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

Кинг преодолел дистанцию в 198,2 км между городом Талавера-де-ла-Рейна и горнолыжным курортом Ла Коватиллья за 5 часов 30 минут 38 секунд.

Вторым финишировал голландец Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo. Тройку замкнул бельгиец Дилан Тойнс, выступающий за ВМС.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин завершил этап 31-м. Его партнёр по команде Павел Кочетков занял 51-е место. Ещё один представитель России, Павел Сиваков из Sky, финишировал 86-м.

В генеральной классификации лидерство захватил британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott — 36 часов 54 минуты 52 секунды. На вторую строчку поднялся испанец Алехандро Вальверде из Movistar, а на третье — его напарник по команде колумбиец Наиро Кинтана.

В общем зачёте Закарин занимает 34-е место с отставанием от лидера в 13 минут 26 секунд. Кочетков — 41-й, а Сиваков — 113-й.

Ранее сообщалось, что победитель «Тур де Франс» 2018 года пропустит чемпионат мира по велоспорту.