ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев площадки.
Победу «Автомобилисту» принесли шайбы Франсиса Паре, Александра Кучерявенко и Ильи Крикунова.
ЦСКА ответил шайбой Линдена Вея.
Следующим соперником армейцев станет магнитогорский «Металлург», а «Автомобилист» сыграет с братиславским «Слованом».
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