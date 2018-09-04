ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев площадки.

Победу «Автомобилисту» принесли шайбы Франсиса Паре, Александра Кучерявенко и Ильи Крикунова.

ЦСКА ответил шайбой Линдена Вея.

Следующим соперником армейцев станет магнитогорский «Металлург», а «Автомобилист» сыграет с братиславским «Слованом».

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